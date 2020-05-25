Son dakika: Euroleague ve Eurocup iptal edildi!

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada spor müsabakaları bir bir tescil edilirken, bunun son halkası Euroleague ve Eurocup oldu.

Buna göre Euroleague yönetimi, yaptığı toplantıda Eurocup da dahil olmak üzere 2 ligin iptaline karar verdi.

Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu da, toplantıda Euroleague'in tescil edilmesi gerektiğine dikkat çekti ve fikrini bu şekilde beyan etti.

GELECEK SEZON NASIL OLACAK?

Öte yandan Euroleague için gelecek sezona dair önemli bir karar verildi. Buna göre 2020-21 Euroleague sezonuna aynı takımlar alınacak ve toplamda 18 kulüp olacak.

LİDER ANADOLU EFES'Tİ



28. hafta itibariyle iptal edilen sezonda, temsilcimiz Anadolu Efes, oynadığı 28 müsabakada 24 galibiyet 4 mağlubiyet almış ve liderliğe oturmuştu.

Mavi beyazlıları İspanyol devi Real Madrid takip ediyordu. Madrid, 28 karşılaşmada 22 galibiyet 6 mağlubiyet almıştı.

Fenerbahçe ise 13 galibiyet 15 mağlubiyetle 8. sırada yer alırken, play-off mücadelesi veriyordu.