Darüşşafaka Tekfen'de Jarrod Jones ile yollar resmen ayrıldı! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Basketbol Kulüpten resmi açıklama geldi! Yollar resmen ayrıldı

Tekfen'de ile yollar resmen ayrıldı!

Darüşşafaka Tekfen'de Jarrod Jones ile yollar resmen ayrıldı!

Süper Ligi ekiplerinden Tekfen'de flaş bir ayrılık yaşandı. Darüşşafaka, asıllı Macar oyuncusu ile yollarını ayırdığını duyurdu. İşte detaylar...

Tekfen Takımı'nda asıllı Macar oyuncu ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu başında Darüşşafaka Tekfen kadrosuna katılan, mücadele ettiğimiz , Kupası ve ING yolculuğumuzda gösterdiği performansla önemli katkılar sağlayan oyuncumuz Jarrod Jones ile devam eden sözleşmemiz karşılıklı mutabakat ile sonlanmıştır. Jarrod Jones'a, Darüşşafaka Tekfen olarak yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 15.04.2020
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