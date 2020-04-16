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16 Nisan 2020, Perşembe
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Obradovic rahatsız!

Obradovic rahatsız!

basını, Obradovic'in 'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı.

basını, Obradovic'in 'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı. Sırp koçun, sarı-lacivertli yönetimin gelecek sezon için potada bütçeyi yarı yarıya düşürme planından rahatsız olduğu ve yeni sözleşmeye bu nedenle çok sıcak bakmadığı ileri sürüldü.
  1. 16.4.2020
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