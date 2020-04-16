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16 Nisan 2020, Perşembe
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Antwerp’e!

Aykut Kocaman Antwerp’e!

basını, 'in 'a takımın başına geçmesini teklif ettiğini ileri sürdü.

basını, 'in 'a takımın başına geçmesini teklif ettiğini ileri sürdü. Voetbal24' te yer alan haberde, Marc Wilmots'tan olumsuz yanıt alan Antwerp'in bunun üzerine 55 yaşındaki Türk hocaya teklif götürdüğü ve yanıt beklediği dile getirildi.
  1. 16.4.2020
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