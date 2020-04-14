Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan tarihi proje: TBF Akademi - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
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'ndan tarihi proje: Akademi

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan tarihi proje: TBF Akademi

, iki buçuk yıldır üzerinde detaylı çalıştığı Akademi’yi hayata geçirdi. TBF Akademi’de online kursların yanı sıra dijital kütüphane de yer alacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , "Türk basketboluna büyük hizmetleri olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

, uzun zamandır hayata geçirmek için çalıştığı Akademi'de mutlu sona ulaştı. Federasyondan yapılan açıklamada TBF Akademi'nin faaliyete geçtiği aktarılırken, online eğitim eşliğinde daha nitelikli spor insanlarının Türk basketboluna kazandırılması amaçlandığı ifade edildi. Yakın zamanda büyük bir basketbol kütüphanesine dönüşmesi beklenen TBF Akademi'de TBF yöneticileri ile birlikte , , ve gibi önemli isimlerin de yer alacağı belirtildi.

Hidayet Türkoğlu: "Türk basketboluna büyük hizmetleri olacağını düşünüyorum"
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı da TBF Akademi'yi hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Türkiye'de, üniversiteler dışında sporcuların kariyerlerini belirleyebilecekleri bir platform yok. Profesyonel sporcular içinse maç ve antrenman yoğunluğu nedeniyle, eş zamanlı olarak üniversite eğitimlerini sürdürebilmek kolay değil. Bu sporcular genellikle 35-40 yaş aralığında emekli oluyor ve hayatlarının geri kalan bölümü için bir kariyer planlaması yapmakta güçlük çekiyor. TBF Akademi sayesinde oyuncularımız, aktif sporculuk dönemlerinin içerisinde de uzaktan eğitim olanaklarıyla kendilerini profesyonel yöneticilik için hazırlayabilecek ve bu pozisyonlar için daha donanımlı olabilecekler. Halihazırda ligimizde çok değerli genel menajerler ve yöneticiler de bulunmakta. Bu profesyonellerimiz için de bir denklik programı hayata geçirerek, yeri geldiğinde onların tecrübelerinden faydalanacak; yeri geldiğinde ise onların da kendilerini geliştirmeleri için destek olacağız. TBF Akademi, kapsayıcı yapısıyla basketbolumuzun her bir aktörüne ulaşırken, hem kişisel hem de profesyonel gelişimlerine olanak sağlayacak. Teknolojik imkânlar sayesinde zaman ve mekân kısıtlamasını da ortadan kaldıran TBF Akademi'nin Türk basketboluna büyük hizmetleri olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

  1. 14.04.2020
  2. Güncelleme: 14.04.2020 19:23
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