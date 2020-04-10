Hidayet Türkoğlu: Oynayacağız - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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: Oynayacağız

Hidayet Türkoğlu: Oynayacağız

“Her şey normalleştiği zaman ligleri haziran, temmuz, ağustos aylarında oynatıp bitirmek istiyoruz. Ondan sonra önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız.”

Türkiye Federasyonu Başkanı , ligleri tamamlamak istediklerini söyledi. Basketbolun futboldan farklı bir durumda olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Biz de haziran, temmuz gibi belli bir duruma geliriz. Daha erken de olabilir daha geç de olabilir. Biz, futboldan farklıyız. Futbolda birçok yabancı oyuncu burada kaldı. Yabancı basketbolcular, özellikle ABD'liler ülkelerine döndü. Her şey normalleştiği zaman ligleri haziran, temmuz, ağustos aylarında oynatıp bitirmek istiyoruz. Sonra önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız" dedi. Türkoğlu, "O zaman hakkaniyet anlamında, kimlerin şampiyon olacağı ve düşüp çıkacağı belirlenecek'" dedi.

EURO 2021 ERTELENDi
2-19 Eylül 2021 tarihinde yapılması planlanan Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın 2022'ye ertelendiğini duyurdu. Erkekler basketboldaki FIBA organizasyonlarında oynanması planlanan turnuvalar ve tarihleri şu şekilde oldu: Olimpiyat Elemeleri 22 Haziran-4 Temmuz 2021, AmeriCup 1-18 Eylül 2022, AfroBasket 24 Ağustos-5 Eylül 2021, Asya Kupası 17-29 Ağustos 2021.

MİLYONLUK YARDIM
TBF, 'na 1 milyon TL bağışladıklarını açıkladı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı tüm gücümüzle destekliyoruz" denildi.

  1. 10.4.2020
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