Hidayet Türkoğlu: Oynayacağız

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ligleri tamamlamak istediklerini söyledi. Basketbolun futboldan farklı bir durumda olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Biz de haziran, temmuz gibi belli bir duruma geliriz. Daha erken de olabilir daha geç de olabilir. Biz, futboldan farklıyız. Futbolda birçok yabancı oyuncu burada kaldı. Yabancı basketbolcular, özellikle ABD'liler ülkelerine döndü. Her şey normalleştiği zaman ligleri haziran, temmuz, ağustos aylarında oynatıp bitirmek istiyoruz. Sonra önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız" dedi. Türkoğlu, "O zaman hakkaniyet anlamında, kimlerin şampiyon olacağı ve düşüp çıkacağı belirlenecek'" dedi.

EURO 2021 ERTELENDi

FIBA 2-19 Eylül 2021 tarihinde yapılması planlanan Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın 1-18 Eylül 2022'ye ertelendiğini duyurdu. Erkekler basketboldaki FIBA organizasyonlarında oynanması planlanan turnuvalar ve tarihleri şu şekilde oldu: Olimpiyat Elemeleri 22 Haziran-4 Temmuz 2021, AmeriCup 1-18 Eylül 2022, AfroBasket 24 Ağustos-5 Eylül 2021, Asya Kupası 17-29 Ağustos 2021.



MİLYONLUK YARDIM

TBF, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladıklarını açıkladı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı tüm gücümüzle destekliyoruz" denildi.