Hidayet Türkoğlu: Oynayacağız
“Her şey normalleştiği zaman ligleri haziran, temmuz, ağustos aylarında oynatıp bitirmek istiyoruz. Ondan sonra önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız.”
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ligleri tamamlamak istediklerini söyledi. Basketbolun futboldan farklı bir durumda olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Biz de haziran, temmuz gibi belli bir duruma geliriz. Daha erken de olabilir daha geç de olabilir. Biz, futboldan farklıyız. Futbolda birçok yabancı oyuncu burada kaldı. Yabancı basketbolcular, özellikle ABD'liler ülkelerine döndü. Her şey normalleştiği zaman ligleri haziran, temmuz, ağustos aylarında oynatıp bitirmek istiyoruz. Sonra önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız" dedi. Türkoğlu, "O zaman hakkaniyet anlamında, kimlerin şampiyon olacağı ve düşüp çıkacağı belirlenecek'" dedi.
EURO 2021 ERTELENDi
FIBA 2-19 Eylül 2021 tarihinde yapılması planlanan Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın 1-18 Eylül 2022'ye ertelendiğini duyurdu. Erkekler basketboldaki FIBA organizasyonlarında oynanması planlanan turnuvalar ve tarihleri şu şekilde oldu: Olimpiyat Elemeleri 22 Haziran-4 Temmuz 2021, AmeriCup 1-18 Eylül 2022, AfroBasket 24 Ağustos-5 Eylül 2021, Asya Kupası 17-29 Ağustos 2021.
MİLYONLUK YARDIM
TBF, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladıklarını açıkladı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı tüm gücümüzle destekliyoruz" denildi.
- 10.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hidayet Türkoğlu: Oynayacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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