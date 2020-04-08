Canlı yayında açıkladı! "Fransa'da ligler iptal edildi"
Milli basketbolcumuz Cansu Köksal, A Spor canlı yayınına bağlanarak soruları yanıtladı. Karantina günlerinden bahseden Köksal, Fransa'da kadın basketbol liglerinin ne zaman başlayacağıyla ilgili de konuştu. Köksal, "Son toplantıya göre kendi tarihlerinde başlayacaklar. İkinci ligden çıkma olmayacak ve üst ligden düşme olmayacak. Bu sezon sıfırdan önümüzdeki sezon devam edecek." ifadelerini kullandı.
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