Nando De Colo: Euroleague parayı değil, sağlığı düşünmeli!
Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo, corona virüsünde evde geçirdiği günleri anlatırken, sezonu devam ettirmeyi düşünen Euroleague yönetimini tepki gösterdi. Sarı-lacivertlilerin skorer ismi, Euroleague'in parayı değil, oyuncu sağlığını düşünmesi gerektiğini söyledi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyun kurucusu Nando De Colo, corona virüsü günlerinde yaşadıklarını anlatırken, sezonun geri kalan kısmı için nasıl bir karar alınması gerektiği hakkında da açıklamalarda bulundu. Euroleague'de sezonun iptal edilmesi gerektiğini belirten Fransız basketbolcu şu ifadeleri kullandı:
Euroleague'in sezonu bitirmek için ihtimaller peşinde olduğunu görüyorum. Bu anlamsız. Ekonomik durumları anlıyorum ancak oyuncuları da düşünmelisiniz. En önemli şey, herkesin sağlığı.
Corona virüsü nedeniyle vaktinin çoğunu evde geçirdiğini belirten De Colo, Türkiye'deki durumun Avrupa'ya göre daha iyi olduğunu vurgulayıp şunları söyledi:
"TÜRKİYE'DEKİ DURUM İSPANYA VE İTALYA GİBİ DEĞİL"
Şu anda iyi durumdayım. Türkiye'de yasaklar gelmeden önce de az dışarı çıkıyorduk. Kızım, 1 aydır okula gitmiyor. Ben aile adamıyım, bu zamanı çocuklarım için mümkün olduğu kadar eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. İstanbul'un Anadolu yakasında, daha temiz havanın olduğu noktada olmak güzel. Camdan bakınca sokaklarda çok az insan olduğu görülüyor. Durum İspanya ya da Fransa gibi değil şu anda.
"EVİMDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM"
De Colo son olarak çalışmalarını nasıl sürdürdüğü hakkında bilgi verip, "Türkiye Ligi ertelenene kadar, çalışmalarımıza salonda devam ettik. Lig durdurulduğundan beri evdeyim. Spor ekipmanları aldım, evde çalışıyorum. Fransa'da yaşayan bireysel antrenörüm var, onun bana verdiği programı takip ediyorum" diye konuştu.
- 14.04.2020
- Güncelleme: 14.04.2020 21:37
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