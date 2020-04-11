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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe ‘Mutlu yıllar’ Murat Sağlam

yıllar’

‘Mutlu yıllar’ Murat Sağlam

Sezon başında Wolfsburg'dan bedelsiz olarak 'ye transfer olan , 22 yaşına girdi.

Sarı-lacivertli yönetim, genç sağ beki twitter hesabından kutlayarak, " yıllar" diledi. Hazırlık maçlarındaki futboluyla göz dolduran Murat, ligde şans bulamazken, 'nda 4 maçta görev yaptı; gol ve asist üretemedi.

  1. 11.4.2020
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