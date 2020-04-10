Alex de Souza açıkladı! "Oynadığım en iyi takım..."
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Brezilya'da bir radyo programına flaş açıklamalarda bulundu. Alex, oynadığı en iyi takımın ise 2003 Cruzeiro'su olduğunu söyledi. Alex, 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve gösterdiği performansla sarı lacivertli kulübün ve taraftarların efsanesi olmuştu.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Brezilya'da katıldığı bir radyo programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. FOX Sports'a konuşan Brezilyalı efsane, "Oynadığın en iyi takım hangisiydi" sorusuna "Luxerburgo'lu Cruzeiro, Zico'lu Fenerbahçe ve 1999'daki Palmeiras gerçekten çok güçlüydü. Benim çok zor bir tercih ancak bunlardan birini seçmem gerekirse 2003 yılındaki Cruzeiro dönemini seçerim. Luxemburgo bizim için çok önemliydi. Onunla birlikte kupaların yanı sıra bireysel bazda da sınırlarımızı zorladık" yanıtını verdi.
Alex de Souza, 2003 Cruzeiro'dan takım arkadaşları Edu Dracena, Maldonado ve Nobre ile Fenerbahçe'de de beraber forma giydi. Öte yandan Galatasaray'ın eski futbolcuları Felipe Melo ve Cris de 2003 Cruzeiro'nun kadrosuna yer alıyordu.
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