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08 Nisan 2020, Çarşamba
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ve ’ın durumları gayet iyi’

‘Kruse ve Altay’ın durumları gayet iyi’

Uzun süreli sakatlık yaşayan ve kaleci 'la ilgili de bilgi veren , şunları söyledi: "Kruse'nin ayak bileğindeki bağlarda problemler olmuştu.

Uzun süreli sakatlık yaşayan ve kaleci 'la ilgili de bilgi veren , şunları söyledi: "Kruse'nin ayak bileğindeki bağlarda problemler olmuştu. Şu anda evinde olan oyuncularımızın da video kamera yöntemi ile fizyoterapist eşliğinde egzersizlerini yaptırıyoruz. Ciddi ağrısı yok. Altay'ın da herhangi bir sıkıntısı ve şikayeti yok. Altay da, maç oynuyor olsaydık takımla birlikte antrenmanlara başlayabilecek pozisyona geldi."
  1. 8.4.2020
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