Son dakika: Rüştü Reçber'in corona virüsü testi negatif çıktı

Işıl Reçber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tedavisi biten hastalarda vücut virüse karşı bağışıklık kazanıyor ve kanda antikor oluşuyor. Hiç kimseye artık bulaştırıcı olmadığı gibi iyileşen hastaların kanıyla yoğun bakım hastalarına şifa sağlanıyor. Rüştücüm hayırlı işler seni bekliyor yine inşallah" ifadelerini kullandı.

İşte Işıl Reçber'in paylaşımı: