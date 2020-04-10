Son dakika: Rüştü Reçber'in corona virüsü testi negatif çıktı
Son dakika: Rüştü Reçber corona virüsünü yendi. Işıl Reçber, Covid-19 tedavisi gören eşi Rüştü Reçber'in corona virüsü testinin negatif çıktığını açıkladı.
Işıl Reçber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tedavisi biten hastalarda vücut virüse karşı bağışıklık kazanıyor ve kanda antikor oluşuyor. Hiç kimseye artık bulaştırıcı olmadığı gibi iyileşen hastaların kanıyla yoğun bakım hastalarına şifa sağlanıyor. Rüştücüm hayırlı işler seni bekliyor yine inşallah" ifadelerini kullandı.
İşte Işıl Reçber'in paylaşımı:
- 10.04.2020
- Güncelleme: 10.04.2020 18:41
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Rüştü Reçber'in corona virüsü testi negatif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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