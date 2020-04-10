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10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Futbol Rüştü Reçber'in corona virüsü test sonucu belli oldu!

Son dakika: 'in corona virüsü testi negatif çıktı

Son dakika: Rüştü Reçber'in corona virüsü testi negatif çıktı

Son dakika: corona virüsünü yendi. , Covid-19 tedavisi gören eşi Rüştü Reçber'in corona virüsü testinin negatif çıktığını açıkladı.

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tedavisi biten hastalarda vücut virüse karşı bağışıklık kazanıyor ve kanda antikor oluşuyor. Hiç kimseye artık bulaştırıcı olmadığı gibi iyileşen hastaların kanıyla yoğun bakım hastalarına şifa sağlanıyor. Rüştücüm hayırlı işler seni bekliyor yine inşallah" ifadelerini kullandı.

İşte Işıl Reçber'in paylaşımı:

  1. 10.04.2020
  2. Güncelleme: 10.04.2020 18:41
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