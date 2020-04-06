Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Mauricio Isla yol ayrımına geldi. Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors'ın deneyimli sağ bek için yeni bir teklif yapacağı iddia edildi. Şilili futbolcu, Boca ile anlaşamaması halinde ülkesine dönecek.
Sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla ile yönetim henüz masaya oturmadı. Şilili sağ bek için Boca Juniors iddiaları devam ediyor. Arjantin basını, Boca'nın Isla'ya yeni bir teklif sunup bu kez transferi bitirmek istediğini bildirdi. Boca olmazsa Isla'nın ülkesinin Universidad de Chile takımına gideceği ileri sürüldü.
- 6.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.