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06 Nisan 2020, Pazartesi
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'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni adresi

ekiplerinden 'de Mauricio Isla yol ayrımına geldi. Arjantin Ligi ekiplerinden 'ın deneyimli sağ bek için yeni bir teklif yapacağı iddia edildi. Şilili futbolcu, Boca ile anlaşamaması halinde ülkesine dönecek.

Sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla ile yönetim henüz masaya oturmadı. Şilili sağ bek için iddiaları devam ediyor. Arjantin basını, Boca'nın Isla'ya yeni bir teklif sunup bu kez transferi bitirmek istediğini bildirdi. Boca olmazsa Isla'nın ülkesinin Universidad de Chile takımına gideceği ileri sürüldü.

  1. 6.4.2020
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