Kaçak ‘taraftar’ davasında beraat

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında 11 Mart 2018 tarihinde oynanan müsabakanın ardından (sarı-lacivertli) iki taraftarın biletsiz şekilde güvenlikten geçerek uçağa binmelerine ilişkin gişe görevlileri hakkında açılan davada hakim, beraat kararı verdi. İki yıl önce maçta tüm yolcular uçaktan indirilmiş, sefer 2 saat gecikmeyle yapılmıştı.