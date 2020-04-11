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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Kaçak ‘taraftar’ davasında beraat

Kaçak ‘taraftar’ davasında beraat

Yeni Malatyaspor ile arasında 2018 tarihinde oynanan müsabakanın ardından (sarı-lacivertli) iki taraftarın biletsiz şekilde güvenlikten geçerek uçağa binmelerine ilişkin gişe görevlileri hakkında açılan davada hakim, beraat kararı verdi.

Yeni Malatyaspor ile arasında 2018 tarihinde oynanan müsabakanın ardından (sarı-lacivertli) iki taraftarın biletsiz şekilde güvenlikten geçerek uçağa binmelerine ilişkin gişe görevlileri hakkında açılan davada hakim, beraat kararı verdi. İki yıl önce maçta tüm yolcular uçaktan indirilmiş, sefer 2 saat gecikmeyle yapılmıştı.

  1. 11.4.2020
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