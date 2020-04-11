Asamoah'ın menajerinden Fenerbahçe sorusuna yanıt! Sezon sonu...
Ganalı yıldızın menajeri, ‘Fenerbahçe ile anlaştı’ iddiasını yalanlamadı, “Konuşmak için henüz erken” dedi. Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda Asamoah için devreye gireceği ve yıldız ismin bonservisini elinde bulunduran Inter'in transferde kolaylık sağlayacağı ifade edildi.
Kwadwo Asamoah'ın menajeri, Fenerbahçe ile anlaştıkları haberleriyle ilgili olarak renk vermeyerek, "Bunları konuşmak için şu an erken" dedi. Menajerin iddiaları yalanlamaması dikkat çekti. Sol beke takviye yapacak olan sarı- lacivertli takımın, ocak ayında da talip olduğu Ganalı için Corona virüsü sürecinin ardından resmen harekete geçeceği belirtiliyor. İnter'in gözden çıkardığı 31 yaşındaki Asamoah için zorluk çıkarması beklenmiyor.
- 11.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Asamoah'ın menajerinden Fenerbahçe sorusuna yanıt! Sezon sonu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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