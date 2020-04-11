Asamoah'ın menajerinden Fenerbahçe sorusuna yanıt! Sezon sonu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Menajerinden Fenerbahçe sorusuna yanıt! Sezon sonu...

'ın menajerinden sorusuna yanıt! Sezon sonu...

Asamoah'ın menajerinden Fenerbahçe sorusuna yanıt! Sezon sonu...

yıldızın menajeri, ‘ ile anlaştı’ iddiasını yalanlamadı, “Konuşmak için henüz erken” dedi. Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda için devreye gireceği ve yıldız ismin bonservisini elinde bulunduran Inter'in transferde kolaylık sağlayacağı ifade edildi.

Kwadwo 'ın menajeri, ile anlaştıkları haberleriyle ilgili olarak renk vermeyerek, "Bunları konuşmak için şu an erken" dedi. Menajerin iddiaları yalanlamaması dikkat çekti. Sol beke takviye yapacak olan sarı- lacivertli takımın, ocak ayında da talip olduğu için Corona virüsü sürecinin ardından resmen harekete geçeceği belirtiliyor. İnter'in gözden çıkardığı 31 yaşındaki Asamoah için zorluk çıkarması beklenmiyor.

  1. 11.4.2020
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