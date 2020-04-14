THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın en iyileri belli oldu! Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
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'nde son 10 yılın en iyileri belli oldu! ...

THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın en iyileri belli oldu! Fenerbahçe...

Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Nando De , 'nde son 10 yılın en iyi takımına seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "10 yıl önce 'ne bir çaylak olarak başladı ve mümkün olan en yüksek yere ulaştı. 2010-2020'nin en iyi takımına açıkladığımız kişinin ismi Nando De ." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, De Colo'nun 6 Avrupa Ligi sezonunda 2 şampiyonluğu olduğu hatırlatılarak, "10 yılda 6 kez turnuvaya katılmasına rağmen toplam verimlilik puanı (3 bin 228) ve basket sayısında (2 bin 886 sayı) 2. sırada." ifadelerine yer verildi.

Oyuncuların, başantrenörlerin, taraftarların ve basın mensuplarının oylarıyla belirlenen son 10 yılın en iyi takımına, daha önce Kyle Hines, Navarro, Luka Doncic, Dimitris Diamantidis ve Milos Teodosic'in seçildiği açıklanmıştı.

  1. 14.04.2020
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