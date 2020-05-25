Dünyayı sarsan corona virüsü itirafı! ''Maalesef...''

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyada olumsuz etkisini gösterdi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan bu virüsle ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Virüsün laboratuvar ortamında üretildiğini öne süren ikilli, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nü işaret etmişti. Söz konusu iddiların sahibi olan enstitünün direktörü Wang Yanyi gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:59
Güncelleme: 25.05.2020 09:59
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ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından "corona virüsünün (Covid-19) üretildiği laboratuvar" diye tanımlanan Wuhan Viroloji Enstitüsünden, corona virüsüyle ilgili önemli bir açıklama yapıldı.
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Wuhan Viroloji Enstitüsü Direktörü Wang Yanyi, yarasalardan alınan canlı durumdaki üç farklı corona virüsü türü üzerinde çalıştıklarını, fakat bunların dünyayı etkisi altına alan SARS-CoV-2 ile benzerliklerinin yüzde 79,8 oranında olduğunu belirtti.
2004 yılından beri yarasalardan aldıkları corona virüsler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini ve bu kapsamda topladıkları virüsleri izole etmeyi her zaman başardıklarını söyleyen Yanyi, ellerindeki örnekler ile mevcut corona virüsü salgını arasındaki farklılığın çok büyük olduğunu ifade etti.
"VİRÜSÜN VARLIĞINDAN BİLE HABERDAR DEĞİLDİK" Corona virüsünün Vuhan'da yayılmaya başlamasından sonra ilk olarak 30 Aralık'ta örnek toplamaya başladıklarını söyleyen Yanyi, şunları kaydetti:
"Laboratuvarda görev alan bilim insanları o güne dek ne virüsle karşılaştı, ne onu araştırdı, ne de onu gizlemeye çalıştı.