Dünyayı sarsan corona virüsü itirafı! ''Maalesef...''

2004 yılından beri yarasalardan aldıkları corona virüsler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini ve bu kapsamda topladıkları virüsleri izole etmeyi her zaman başardıklarını söyleyen Yanyi, ellerindeki örnekler ile mevcut corona virüsü salgını arasındaki farklılığın çok büyük olduğunu ifade etti.