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07 Ağustos 2020, Cuma
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Adem Ljajic hız kesmiyor

Adem Ljajic hız kesmiyor

'ın Boşnak asıllı Sırp yıldızı Ljajic, koronavirüs pozitif olması sebebiyle takımının son haftalardaki karşılaşmalarında görev yapamamıştı. Tedavi sonrasında bu problemini atlatan , sezonun tamamlanması sonrasında soluğu 'da aldı.

'ın Boşnak asıllı Sırp yıldızı Ljajic, koronavirüs pozitif olması sebebiyle takımının son haftalardaki karşılaşmalarında görev yapamamıştı. Tedavi sonrasında bu problemini atlatan , sezonun tamamlanması sonrasında soluğu 'da aldı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesine çıkacak olması sebebiyle tatilde bile antrenmanlara ara vermeyen Ljajic, kulübüyle idmanlara çıkmaya başladı. Yıldız ismin bu kulüple olan idman görüntüleri, Sırbistan basınında geniş yer buldu.
  1. 7.8.2020
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