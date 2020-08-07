Çağdaş’ın yerine yardımcı istemedi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Çağdaş’ın yerine yardımcı istemedi

Çağdaş’ın yerine yardımcı istemedi

Çağdaş’ın yerine yardımcı istemedi

'ta yardımcı antrenör 'ın 'la anlaşmasının ardından gözler Yalçın'a çevrildi. teknik adam, yardımcı hocayla ilgili düşüncelerini yönetime iletti.

'ta yardımcı antrenör 'ın 'la anlaşmasının ardından gözler Yalçın'a çevrildi. teknik adam, yardımcı hocayla ilgili düşüncelerini yönetime iletti. Genç teknik adamın, 'ın yerine kimseyi istemediği ve "Ben böyle devam ederim" dediği öğrenildi.
  1. 7.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çağdaş’ın yerine yardımcı istemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA