Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çekilen kuraların ardından , , , ve TOFAŞ'ın rakipleri belli oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşti. Temsilcilerimiz , , , ve TOFAŞ'ın da rakipleri belli oldu. Normal sezonun 13 Ekim'de başlayacağı Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar play-off oynama hakkı kazanacak. Müsabakaların takvimi ilerleyen günlerde açıklanacak. Elemelerden gelecek olan 4 takımın da katılımıyla tamamlanacak olan gruplar şu şekilde oluştu:

A GRUBU

Dinamo Banco di Sardegna Sassari ()
Galatasaray Doğa Sigorta (TÜRKİYE)
Iberostar Tenerife ()
Peristeri ()
Rytas Vilnius (Litvanya)
SIG Strasbourg ()
VEF Riga (Letonya)
Elemelerin Galibi (Hapoel Tel Aviv/Bakken Bears - Belfius Mons-Hainaut/Anwil Wloclawek)

B GRUBU:
Casademont Zaragoza (İspanya)
ERA Nymburk (Çekya)
Falco Vulcano Szombathely (Macaristan)
JDA Dijon (Fransa)
Nizhny Novgorod (Rusya)
Start Lublin (Polonya)
Tofaş (TÜRKİYE)
Elemelerin Galibi (Iraklis/Keravnos - Dnipro/Donar Groningen)

C GRUBU:
Darüşşafaka (TÜRKİYE)
Filou Oostende (Belçika)
Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail)
Happy Casa Brindisi (İtalya)
Limoges CSP (Fransa)
San Pablo Burgos (İspanya)
Türk Telekom (TÜRKİYE)
Elemelerin Galibi (Igokea/U-BT Cluj-Napoca - Sporting CP/Fribourg Olympic)

D GRUBU:
AEK (Yunanistan)
Brose Bamberg (Almanya)
Cholet (Fransa)
Fortitudo Bologna (İtalya)
Hapoel Holon (İsrail)
Pınar Karşıyaka (TÜRKİYE)
RETAbet Bilbao (İspanya)
Elemelerin Galibi (Balkan Botevgrad/Tsmoki-Minsk - London Lions/Neptunas Klaipeda)

  1. 15.07.2020
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