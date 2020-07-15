Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çekilen kuraların ardından Türk Telekom, Darüşşafaka, Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın rakipleri belli oldu.
Basketbol Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşti. Temsilcilerimiz Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka, Galatasaray ve TOFAŞ'ın da rakipleri belli oldu. Normal sezonun 13 Ekim'de başlayacağı Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar play-off oynama hakkı kazanacak. Müsabakaların takvimi ilerleyen günlerde açıklanacak. Elemelerden gelecek olan 4 takımın da katılımıyla tamamlanacak olan gruplar şu şekilde oluştu:
A GRUBU
Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya)
Galatasaray Doğa Sigorta (TÜRKİYE)
Iberostar Tenerife (İspanya)
Peristeri (Yunanistan)
Rytas Vilnius (Litvanya)
SIG Strasbourg (Fransa)
VEF Riga (Letonya)
Elemelerin Galibi (Hapoel Tel Aviv/Bakken Bears - Belfius Mons-Hainaut/Anwil Wloclawek)
B GRUBU:
Casademont Zaragoza (İspanya)
ERA Nymburk (Çekya)
Falco Vulcano Szombathely (Macaristan)
JDA Dijon (Fransa)
Nizhny Novgorod (Rusya)
Start Lublin (Polonya)
Tofaş (TÜRKİYE)
Elemelerin Galibi (Iraklis/Keravnos - Dnipro/Donar Groningen)
C GRUBU:
Darüşşafaka (TÜRKİYE)
Filou Oostende (Belçika)
Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail)
Happy Casa Brindisi (İtalya)
Limoges CSP (Fransa)
San Pablo Burgos (İspanya)
Türk Telekom (TÜRKİYE)
Elemelerin Galibi (Igokea/U-BT Cluj-Napoca - Sporting CP/Fribourg Olympic)
D GRUBU:
AEK (Yunanistan)
Brose Bamberg (Almanya)
Cholet (Fransa)
Fortitudo Bologna (İtalya)
Hapoel Holon (İsrail)
Pınar Karşıyaka (TÜRKİYE)
RETAbet Bilbao (İspanya)
Elemelerin Galibi (Balkan Botevgrad/Tsmoki-Minsk - London Lions/Neptunas Klaipeda)
- 15.07.2020
- Real Madrid'den taraftarlarına şampiyonluk uyarısı!
- Galatasaray transferi için maça çıkmadı! Nigel Robertha geliyor mu?
- Arsenal-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Omar Elabdellaoui Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları
- Newcastle United-Tottenham Hotspur maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.