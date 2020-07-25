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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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açıkladı! İşte 'un yardımcıları

Fenerbahçe Beko açıkladı! İşte Igor Kokoskov'un yardımcıları

, 2020-2021 sezonunda Sırp başantrenör 'un yardımcılarını ve teknik ekibini açıkladı. İşte sarı-lacivertli takımda yardımcı antrenörler, teknik ekip ve görev dağılımı...

'da yeni başantrenör 'un yardımcıları ve teknik ekibi belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; 2020-2021 sezonunda Sırp başantrenör Igor Kokoskov'un yardımcılıklarını , , ve 'un yapacağı bildirildi. Fenerbahçe Beko'nun teknik ekibi ve görev dağılımı şöyle:

Başantrenör: Igor Kokoskov
Yardımcı antrenör: Erdem Can
Yardımcı antrenör: Radovan Trifunovic
Yardımcı antrenör: Serhan Aydanarığ
Yardımcı antrenör ve video koordinatörü: Berkay Oğuz
Yardımcı video koordinatörü: Alp Timuçin Yener
Kondisyoner: Predrag Zimonjic
Kondisyoner: İlker Belgutay
Takım doktoru: Ahmet Kulduk
Fizyoterapist: Rıza Özdemir
Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal
Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca

  1. 25.07.2020
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