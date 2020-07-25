Fenerbahçe Beko açıkladı! İşte Igor Kokoskov'un yardımcıları
Fenerbahçe Beko, 2020-2021 sezonunda Sırp başantrenör Igor Kokoskov'un yardımcılarını ve teknik ekibini açıkladı. İşte sarı-lacivertli takımda yardımcı antrenörler, teknik ekip ve görev dağılımı...
Fenerbahçe Beko'da yeni başantrenör Igor Kokoskov'un yardımcıları ve teknik ekibi belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; 2020-2021 sezonunda Sırp başantrenör Igor Kokoskov'un yardımcılıklarını Erdem Can, Radovan Trifunovic, Serhan Aydanarığ ve Berkay Oğuz'un yapacağı bildirildi. Fenerbahçe Beko'nun teknik ekibi ve görev dağılımı şöyle:
Başantrenör: Igor Kokoskov
Yardımcı antrenör: Erdem Can
Yardımcı antrenör: Radovan Trifunovic
Yardımcı antrenör: Serhan Aydanarığ
Yardımcı antrenör ve video koordinatörü: Berkay Oğuz
Yardımcı video koordinatörü: Alp Timuçin Yener
Kondisyoner: Predrag Zimonjic
Kondisyoner: İlker Belgutay
Takım doktoru: Ahmet Kulduk
Fizyoterapist: Rıza Özdemir
Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal
Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca
- 25.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe Beko açıkladı! İşte Igor Kokoskov'un yardımcıları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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