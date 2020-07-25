Max Kruse için transfer açıklaması! Werder Bremen...

Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde ayrılarak sözleşmesinin tek taraflı fesheden Max Kruse, yeni kulübüne çok yakın.

Alman basınında yer alan haberde, Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann'ın konu ile ilgili görüşlerine yer verildi.

Baumann, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Kruse'nin, Werder Bremen'e dönüşü ile ilgili sözlerini dinliyorum. Max muhtemel bir çok şey hayal ediyor geleceğiyle ilgili. Ancak biliyorsunuz ki sadece Werder'e gitmek istediğini söylemedi." dedi.

İDDİA: GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan bir diğer iddia da, Max Kruse'nin Werder ile görüşmesiyle alakalı oldu. Buna göre yeşil beyazlı kulüp yönetimi, yıldız futbolcuyla ilk resmi temasını gerçekleştirdi.