Max Kruse için transfer açıklaması! Werder Bremen...
Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından bireysel çalışmalarına devam eden Max Kruse'nin Alman kulüpleriyle görüştüğü bilinirken, Almanya'dan konu ile ilgili önemli bir haber gündeme geldi. Kruse'nin Union Berlin ve Werder Bremen ile yakın temasta olduğu ifade edilirken, ilk resmi görüşmenin o kulüple yapıldığı aktarıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde ayrılarak sözleşmesinin tek taraflı fesheden Max Kruse, yeni kulübüne çok yakın.
Alman basınında yer alan haberde, Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann'ın konu ile ilgili görüşlerine yer verildi.
Baumann, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Kruse'nin, Werder Bremen'e dönüşü ile ilgili sözlerini dinliyorum. Max muhtemel bir çok şey hayal ediyor geleceğiyle ilgili. Ancak biliyorsunuz ki sadece Werder'e gitmek istediğini söylemedi." dedi.
İDDİA: GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Öte yandan bir diğer iddia da, Max Kruse'nin Werder ile görüşmesiyle alakalı oldu. Buna göre yeşil beyazlı kulüp yönetimi, yıldız futbolcuyla ilk resmi temasını gerçekleştirdi.
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 14:59
- Max Kruse için transfer açıklaması! Werder Bremen...
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Max Kruse için transfer açıklaması! Werder Bremen... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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