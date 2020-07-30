Erol Bulut'tan Fenerbahçe sorusuna yanıt!
Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Türkiye'nin gözlerinin çevrildiği müsabakayı 2-0 kazanan bordo-mavili ekip kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Erol bulut, "Fenerbahçe'nin hocası oldunuz mu?" sorusuna, "Kariyerimin ilerleyen yıllarını nasıl değerlendireceğimi birkaç güne açıklayacağız." yanıtını verdi. Öte yandan, TRT Spor'un haberine göre, 45 yaşındaki teknik adam ayrılma kararını ekibine iletti ve Trabzonspor maçı sonrası tüm oyuncularla vedalaştı.
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