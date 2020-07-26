Bir tarih kapandı
1997 yılında ilk profesyonel maçına çıkan, 24 yıla büyük başarılar sığdıran efsanevi futbolcu Emre Belözoğlu, dün alkışlarla yeşil sahalara veda etti.
Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin yapı taşlarından Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertli formayı son kez giydi. 1996 yılında Zeytinburnuspor alt yapısından Galatasaray'a transfer olan ve 1997 yılında ilk profesyonel maçına çıkan Emre, daha sonra Newcastle, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Başakşehir'de forma giydi. 24 yıllık kariyeri boyunca çok önemli başarılara imza atarak adından söz ettiren 40 yaşındaki futbolcu, son maçında golünü atmayı ihmal etmedi.
37. dakikada yerde kalan Emre Belözoğlu, kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçti ve kariyerini golle kapattı. 711. maçında 81. kez gol sevinci yaşadı. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde ise yerini Zajc'a bırakırken biraz mağrur biraz da üzgün bir şekilde ama herkesin ayakta alkışları arasında yedek kulübesinin yolunu tuttu. Ama tabii bu bir sondan ziyade yeni başlangıç aslında… Emre Belözoğlu artık sarı-lacivertli takımın sportif direktörlük koltuğuna oturacak ve Fenerbahçe ile Türk futboluna en üst düzeyde hizmet etmeye devam edecek.
BAŞARILARI
* Galatasaray: 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa, UEFA Kupası
* İnter: İtalya Kupası * Fenerbahçe: 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa
* Atletico Madrid: UEFA Süper Kupa
* 2002 Dünya Kupası 3.'lüğünü yaşadı, EURO 2008'de yarı final gördü.
* 1998'de giymeye başladığı A milli takım formasıyla 101 maça çıkıp 10 gol attı.
ALEX'TEN MESAJ
Sosyal medya hesabından eski takım arkadaşı Emre ile olan fotoğraflarını paylaşan Alex, tecrübeli futbolcunun içinde bulunduğu duygusal durumu bildiğini söyledi. Alex, "Profesyonel futbolculuk hayatının son dakikalarının tadını çıkarmanı ve en iyi anılarını ömür boyu saklamanı dilerim" dedi.
BANDI ÖMER FARUK'A TAKTI
64. dakikada yerini Miha Zajc'a bırakan Emre Belözoğlu, oyundan çıkarken anlamlı bir harekette bulundu. Uzun yıllardır kolunda taşıdığı kaptanlık bandını genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'a bıraktı. 16 yaşındaki genç futbolcu, böylece Fenerbahçe tarihindeki en genç kaptan olarak tarihe geçti.
PELE'DEN BÜYÜK ONUR
Emre Belözoğlu kariyeri boyunca en büyük gururu Pele tarafından yaşadı. Brezilya ve dünya futbolunun efsanesi, FIFA'nın 100. yılında 'Gelmiş geçmiş en iyi 125 futbolcu' listesine Emre Belözoğlu'nu almıştı.
BÖYLESİ YOK
Kariyerinde, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynayan tek Türk futbolcu olan Emre Belözoğlu adını tarihe yazdırmayı başardı.
- 26.7.2020
- Süper Lig'de zirve şekillendi! İşte güncel puan durumu (34. hafta)
- Okan Buruk canlı yayında açıkladı! "Galatasaray'da çalışmak..."
- Fenerbahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı
- Falcao için yeni iddia! "Galatasaray'da kalmak istiyor ama..."
- Türk futbolunda bir devir sona eriyor! 'Boğaz'ın Pele'si' Emre Belözoğlu...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bir tarih kapandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.