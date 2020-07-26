Bir tarih kapandı

Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin yapı taşlarından Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertli formayı son kez giydi. 1996 yılında Zeytinburnuspor alt yapısından Galatasaray'a transfer olan ve 1997 yılında ilk profesyonel maçına çıkan Emre, daha sonra Newcastle, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Başakşehir'de forma giydi. 24 yıllık kariyeri boyunca çok önemli başarılara imza atarak adından söz ettiren 40 yaşındaki futbolcu, son maçında golünü atmayı ihmal etmedi.

37. dakikada yerde kalan Emre Belözoğlu, kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçti ve kariyerini golle kapattı. 711. maçında 81. kez gol sevinci yaşadı. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde ise yerini Zajc'a bırakırken biraz mağrur biraz da üzgün bir şekilde ama herkesin ayakta alkışları arasında yedek kulübesinin yolunu tuttu. Ama tabii bu bir sondan ziyade yeni başlangıç aslında… Emre Belözoğlu artık sarı-lacivertli takımın sportif direktörlük koltuğuna oturacak ve Fenerbahçe ile Türk futboluna en üst düzeyde hizmet etmeye devam edecek.

BAŞARILARI

* Galatasaray: 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa, UEFA Kupası

* İnter: İtalya Kupası * Fenerbahçe: 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa

* Atletico Madrid: UEFA Süper Kupa

* 2002 Dünya Kupası 3.'lüğünü yaşadı, EURO 2008'de yarı final gördü.

* 1998'de giymeye başladığı A milli takım formasıyla 101 maça çıkıp 10 gol attı.

ALEX'TEN MESAJ

Sosyal medya hesabından eski takım arkadaşı Emre ile olan fotoğraflarını paylaşan Alex, tecrübeli futbolcunun içinde bulunduğu duygusal durumu bildiğini söyledi. Alex, "Profesyonel futbolculuk hayatının son dakikalarının tadını çıkarmanı ve en iyi anılarını ömür boyu saklamanı dilerim" dedi.

BANDI ÖMER FARUK'A TAKTI

64. dakikada yerini Miha Zajc'a bırakan Emre Belözoğlu, oyundan çıkarken anlamlı bir harekette bulundu. Uzun yıllardır kolunda taşıdığı kaptanlık bandını genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'a bıraktı. 16 yaşındaki genç futbolcu, böylece Fenerbahçe tarihindeki en genç kaptan olarak tarihe geçti.

PELE'DEN BÜYÜK ONUR

Emre Belözoğlu kariyeri boyunca en büyük gururu Pele tarafından yaşadı. Brezilya ve dünya futbolunun efsanesi, FIFA'nın 100. yılında 'Gelmiş geçmiş en iyi 125 futbolcu' listesine Emre Belözoğlu'nu almıştı.

BÖYLESİ YOK

Kariyerinde, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynayan tek Türk futbolcu olan Emre Belözoğlu adını tarihe yazdırmayı başardı.