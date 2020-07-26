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26 Temmuz 2020, Pazar
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İz bıraktığımı düşünüyorum

İz bıraktığımı düşünüyorum

'nın ile oynadığı maçla teknik sorumlu da görevini noktaladı. Karapınar maç sonu yaptığı açıklamada, "8 haftada şanssızlıklar oldu. Daha iyi bitirebilirdik. Bazı şanssız maçlar yaşadık. Büyük resme baktığımızda iz bıraktığıma inanıyorum" dedi.

'nın ile oynadığı maçla teknik sorumlu da görevini noktaladı. Sarı-lacivertli ekipte 'ın ayrılmasının ardından kalan maçlarda göreve soyunan Karapınar yeni sezonda asıl görevi olan alt yapıya odaklanacak. Maç sonrası görev yaptığı dönemi değerlendiren Karapınar, "Başkanımıza, yöneticilerimize teşekkür ederim. Kutsal bir görevdi. 8 haftada şanssızlıklar oldu. Daha iyi bitirebilirdik. Bazı şanssız maçlar yaşadık. Büyük resme baktığımızda iz bıraktığıma inanıyorum" dedi.
  1. 26.7.2020
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