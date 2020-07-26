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26 Temmuz 2020, Pazar
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Parası ödendi

Parası ödendi

Al-Nassr'dan 5 aydır maaş alamadığı için 'ya başvuran 'nun bedelsiz olarak 'ye geleceği iddia edilmişti. Ancak kulübü maaşını ödeyince bu durum ortadan kalktı.

Al-Nassr'dan 5 aydır maaş alamadığı için 'ya başvuran 'nun bedelsiz olarak 'ye geleceği iddia edilmişti. Ancak kulübün Brezilyalı oyuncunun alacaklarını ödediği ve serbest kalma durumunun ortadan kalktığı belirtildi.
  1. 26.7.2020
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