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26 Temmuz 2020, Pazar
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Falco iddiası

Falco iddiası

basını, 'nin Lecce'li ile ilgilendiğini yazdı. Sağ kanat ve forvet arkası forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun, 'ye gidebileceği belirtildi.

basını, 'nin Lecce'li ile ilgilendiğini yazdı. Sağ kanat ve forvet arkası forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun, 'ye gidebileceği belirtildi. Falco'nun 2 yıl sözleşmesi var.
  1. 26.7.2020
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