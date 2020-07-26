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26 Temmuz 2020, Pazar
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Gustavo tribünde

Gustavo tribünde

son idmanlarda yer almasına rağmen riske edilmeyen maçı tribünden takip etti. Kart cezaları nedeniyle kadroda yer almayan Muriç, ve de aynı şekilde tribünden takım arkadaşlarına destek oldu.

son idmanlarda yer almasına rağmen riske edilmeyen maçı tribünden takip etti. Kart cezaları nedeniyle kadroda yer almayan Muriç, ve de aynı şekilde tribünden takım arkadaşlarına destek oldu.

  1. 26.7.2020
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