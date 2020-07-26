Ferdi Kadıoğlu: Yeni jenerasyon geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu: Yeni jenerasyon geliyor

: jenerasyon geliyor

Ferdi Kadıoğlu: Yeni jenerasyon geliyor

Sarı-lacivertli takımda son haftalarda sürekli ilk 11’de oynayan ve dün de 90 dakika sahada kalıp 3. golün asistini yapan , “İyi bir form yakaladım. Özgüvenim yerine geldi. Hocalarım, takım arkadaşlarım bana çok destek oluyor. Hatalar yapıyorum ama bunlardan ders alıyorum. jenerasyon geliyor. Bu için iyi bir şey. Gelecek sene bakalım ne olacak” diye konuştu.

Sarı-lacivertli takımda son haftalarda sürekli ilk 11'de oynayan ve dün de 90 dakika sahada kalıp 3. golün asistini yapan , "İyi bir form yakaladım. Özgüvenim yerine geldi. Hocalarım, takım arkadaşlarım bana çok destek oluyor. Hatalar yapıyorum ama bunlardan ders alıyorum. jenerasyon geliyor. Bu için iyi bir şey. Gelecek sene bakalım ne olacak" diye konuştu.

  1. 26.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ferdi Kadıoğlu: Yeni jenerasyon geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA