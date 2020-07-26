Ferdi Kadıoğlu: Yeni jenerasyon geliyor
Sarı-lacivertli takımda son haftalarda sürekli ilk 11’de oynayan ve dün de 90 dakika sahada kalıp 3. golün asistini yapan Ferdi Kadıoğlu, “İyi bir form yakaladım. Özgüvenim yerine geldi. Hocalarım, takım arkadaşlarım bana çok destek oluyor. Hatalar yapıyorum ama bunlardan ders alıyorum. Yeni jenerasyon geliyor. Bu Fenerbahçe için iyi bir şey. Gelecek sene bakalım ne olacak” diye konuştu.
Sarı-lacivertli takımda son haftalarda sürekli ilk 11'de oynayan ve dün de 90 dakika sahada kalıp 3. golün asistini yapan Ferdi Kadıoğlu, "İyi bir form yakaladım. Özgüvenim yerine geldi. Hocalarım, takım arkadaşlarım bana çok destek oluyor. Hatalar yapıyorum ama bunlardan ders alıyorum. Yeni jenerasyon geliyor. Bu Fenerbahçe için iyi bir şey. Gelecek sene bakalım ne olacak" diye konuştu.
- 26.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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