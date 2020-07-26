Ferdi Kadıoğlu: Yeni jenerasyon geliyor

Sarı-lacivertli takımda son haftalarda sürekli ilk 11'de oynayan ve dün de 90 dakika sahada kalıp 3. golün asistini yapan Ferdi Kadıoğlu, "İyi bir form yakaladım. Özgüvenim yerine geldi. Hocalarım, takım arkadaşlarım bana çok destek oluyor. Hatalar yapıyorum ama bunlardan ders alıyorum. Yeni jenerasyon geliyor. Bu Fenerbahçe için iyi bir şey. Gelecek sene bakalım ne olacak" diye konuştu.