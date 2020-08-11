Hüseyin Yücel’den 2 milyon tl bağış - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Hüseyin Yücel’den 2 milyon tl bağış

’den 2 milyon tl bağış

Hüseyin Yücel’den 2 milyon tl bağış

'ın ekibinde yer alan ve 'ın son seçiminde 'nın listesinden seçime girerek 'nin karşısında yarışan , Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasına destek oldu.

Fikret Orman'ın ekibinde yer alan ve 'ın son seçiminde 'nın listesinden seçime girerek 'nin karşısında yarışan , Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasına destek oldu. Yücel'in, telefonla bağlandığı canlı yayında bağış yaparken söylediği "Sen ben yok, Beşiktaş var" sözleri büyük alkış aldı. Yücel, 1 milyon 903 bin TL bağışladı. Forma da satın alan Yücel rakamı 2 milyon TL'ya tamamladı.

  1. 11.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hüseyin Yücel’den 2 milyon tl bağış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA