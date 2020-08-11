Hüseyin Yücel’den 2 milyon tl bağış
Fikret Orman'ın ekibinde yer alan ve Beşiktaş'ın son seçiminde Serdar Adalı'nın listesinden seçime girerek Ahmet Nur Çebi'nin karşısında yarışan Hüseyin Yücel, Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasına destek oldu.
Fikret Orman'ın ekibinde yer alan ve Beşiktaş'ın son seçiminde Serdar Adalı'nın listesinden seçime girerek Ahmet Nur Çebi'nin karşısında yarışan Hüseyin Yücel, Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasına destek oldu. Yücel'in, telefonla bağlandığı canlı yayında bağış yaparken söylediği "Sen ben yok, Beşiktaş var" sözleri büyük alkış aldı. Yücel, 1 milyon 903 bin TL bağışladı. Forma da satın alan Yücel rakamı 2 milyon TL'ya tamamladı.
- 11.8.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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