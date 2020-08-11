Hüseyin Yücel’den 2 milyon tl bağış

Fikret Orman'ın ekibinde yer alan ve Beşiktaş'ın son seçiminde Serdar Adalı'nın listesinden seçime girerek Ahmet Nur Çebi'nin karşısında yarışan Hüseyin Yücel, Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasına destek oldu. Yücel'in, telefonla bağlandığı canlı yayında bağış yaparken söylediği "Sen ben yok, Beşiktaş var" sözleri büyük alkış aldı. Yücel, 1 milyon 903 bin TL bağışladı. Forma da satın alan Yücel rakamı 2 milyon TL'ya tamamladı.