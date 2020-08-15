Beşiktaş'tan Badou Ndiaye harekatı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kartal transferde durmuyor! Mensah'dan sonra bir bomba daha

'tan harekatı!

Beşiktaş'tan Badou Ndiaye harekatı!

Orta saha transferinde 'dan ile her konuda anlaşmaya varan 'tan bir hamle daha geldi. Siyah-beyazlıların, bonservisi 'de bulunan için resmi teklifini yaptığı iddia edildi.

Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren 'ta yönetici Erdal Torunoğluları düğmeye bastı. 'da gündem ...

Ajansspor'un haberine göre, ile 'ın transferi için kiralık satın alma opsiyonlu anlaşma sağlayan siyah beyazlılar radarına Badou Ndiaye'yi aldı. Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için 'e resmi teklif yaptı.


Stoke City ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Senegalli orta saha ülkemizde birçok takımda forma giydi.

  1. 15.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan Badou Ndiaye harekatı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA