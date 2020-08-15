Atiba'dan yeni sözleşme ve PAOK yorumu! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Atiba'dan yeni sözleşme ve PAOK yorumu!

Atiba'dan yeni sözleşme ve yorumu!

Atiba'dan yeni sözleşme ve PAOK yorumu!

'la olan sözleşmesini 1 sezon daha uzatan , imzanın ardından siyah-beyazlı kulübün kanalına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta devam edeceği için çok mutlu olduğunu söyleyen 37 yaşındaki Kanadalı yıldız, maçıyla ilgili ise, "Dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

'ın emektar futbolcusu , kulübüyle imzaladığı 1 yıllık yeni sözleşmenin ardından siyah-beyazlıların kanalına duygularını dile getirdi.

"Tekrar Beşiktaş'ta olmak çok güzel" diyen 37 yaşındaki Kanadalı futbolcu, Birkaç idman kaçırdım ama bugün biraz topa dokunabildim, idman yaptım. Beşiktaş taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Beni ne kadar sevdiklerini biliyorum. Duygularımız karşılıklı. Umuyorum başarılı bir sezon geçiririz" ifadesini kullandı.

"PAOK MAÇINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"
Atiba, maçıyla ilgili ise, "İyi çalışıyoruz. PAOK maçını dört gözle bekliyoruz. İyi bir eşleşme. Zor olsa da turu geçmek için sıkı çalışıyoruz. Birbirini tanıyan iyi bir ekip var. Bu maçı da iyi bir şekilde geçmeyi planlıyoruz" dedi.

  1. 15.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atiba'dan yeni sözleşme ve PAOK yorumu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA