Atiba'dan yeni sözleşme ve PAOK yorumu!
Beşiktaş'la olan sözleşmesini 1 sezon daha uzatan Atiba Hutchinson, imzanın ardından siyah-beyazlı kulübün sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta devam edeceği için çok mutlu olduğunu söyleyen 37 yaşındaki Kanadalı yıldız, PAOk maçıyla ilgili ise, "Dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.
Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson, kulübüyle imzaladığı 1 yıllık yeni sözleşmenin ardından siyah-beyazlıların sosyal medya kanalına duygularını dile getirdi.
"Tekrar Beşiktaş'ta olmak çok güzel" diyen 37 yaşındaki Kanadalı futbolcu, Birkaç idman kaçırdım ama bugün biraz topa dokunabildim, idman yaptım. Beşiktaş taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Beni ne kadar sevdiklerini biliyorum. Duygularımız karşılıklı. Umuyorum başarılı bir sezon geçiririz" ifadesini kullandı.
"PAOK MAÇINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"
Atiba, PAOK maçıyla ilgili ise, "İyi çalışıyoruz. PAOK maçını dört gözle bekliyoruz. İyi bir eşleşme. Zor olsa da turu geçmek için sıkı çalışıyoruz. Birbirini tanıyan iyi bir ekip var. Bu maçı da iyi bir şekilde geçmeyi planlıyoruz" dedi.
- 15.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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