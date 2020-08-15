Atiba'dan yeni sözleşme ve PAOK yorumu!

Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson, kulübüyle imzaladığı 1 yıllık yeni sözleşmenin ardından siyah-beyazlıların sosyal medya kanalına duygularını dile getirdi.

"Tekrar Beşiktaş'ta olmak çok güzel" diyen 37 yaşındaki Kanadalı futbolcu, Birkaç idman kaçırdım ama bugün biraz topa dokunabildim, idman yaptım. Beşiktaş taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Beni ne kadar sevdiklerini biliyorum. Duygularımız karşılıklı. Umuyorum başarılı bir sezon geçiririz" ifadesini kullandı.

"PAOK MAÇINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Atiba, PAOK maçıyla ilgili ise, "İyi çalışıyoruz. PAOK maçını dört gözle bekliyoruz. İyi bir eşleşme. Zor olsa da turu geçmek için sıkı çalışıyoruz. Birbirini tanıyan iyi bir ekip var. Bu maçı da iyi bir şekilde geçmeyi planlıyoruz" dedi.