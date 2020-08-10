Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı sezonu açtı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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sezonu açtı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı sezonu açtı

, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı ekibin BJK 'nde başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman 2 saat sürdü.

Yerli oyuncuların katılımıyla yapılan sezonun ilk antrenmanı, ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı.

Koordinasyon ve şut çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlılar, açma-germe hareketleriyle antrenmanı sonlandırdı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


  1. 10.08.2020
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