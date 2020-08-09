İşte Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" destek gecesinde toplanan bağış miktarı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Dev organizasyonda toplanan bağış belli oldu!

İşte 'ın "" destek gecesinde toplanan miktarı!

İşte Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" destek gecesinde toplanan bağış miktarı!

Kulübü tarafından Stadyumu'nda canlı yayın ile gerçekleştirilen "" kampanyasında 58 milyon TL nakit ve 115 bin adet (2 milyon 300 bin TL) bağışı ile toplamda 60 milyon TL'yi aşan bağış yapıldı.

Kulübü, "" kampanyası çerçevesinde 'ta gerçekleştirilen "Ödül Senin" adlı gecede siyah-beyazlı camianın ileri gelenlerinden topladı.

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ile Beşiktaş Kulübü'nün organize ettiği ve birçok ünlü ismin konuk olduğu organizasyonda saat 00.15 itibarıyla 58 milyon TL nakit bağış ve 115 bin adet (2 milyon 300 bin TL) bağışı ile toplamda 60 milyon TL'yi aşan bağış yapıldı.

Geceye Beşiktaş yönetiminin yanı sıra geceye teknik direktör , A takım futbolcuları ve diğer branşlarda siyah-beyazlı formayı giyen sporcular da katıldı.

Düzenlenen organizasyonda Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, programı 10 milyon TL'lik bağışla açarken, bu bağış gecenin en büyük bağışı oldu. Başkan , kendi adına 5 milyon TL bağışlarken, yönetim kurulu adına da 5 milyon TL bağışladıklarını söyledi.

Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi, kadın futbol takımı için 500 bin TL'lik katkıda bulunurken, ayrıca Ahmet Nur Çebi, kardeşi 'nin ise 1 milyon 903 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

  1. 10.08.2020
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