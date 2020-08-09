İşte Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" destek gecesinde toplanan bağış miktarı!

Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası çerçevesinde Vodafone Park'ta gerçekleştirilen "Ödül Senin" adlı gecede siyah-beyazlı camianın ileri gelenlerinden bağış topladı.

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ile Beşiktaş Kulübü'nün organize ettiği ve birçok ünlü ismin konuk olduğu organizasyonda saat 00.15 itibarıyla 58 milyon TL nakit bağış ve 115 bin adet (2 milyon 300 bin TL) SMS bağışı ile toplamda 60 milyon TL'yi aşan bağış yapıldı.

Geceye Beşiktaş yönetiminin yanı sıra geceye teknik direktör Sergen Yalçın, A takım futbolcuları ve diğer branşlarda siyah-beyazlı formayı giyen sporcular da katıldı.

Düzenlenen organizasyonda Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, programı 10 milyon TL'lik bağışla açarken, bu bağış gecenin en büyük bağışı oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi, kendi adına 5 milyon TL bağışlarken, yönetim kurulu adına da 5 milyon TL bağışladıklarını söyledi.

Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi, kadın futbol takımı için 500 bin TL'lik katkıda bulunurken, ayrıca Ahmet Nur Çebi, kardeşi Arzu Çebi'nin ise 1 milyon 903 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı.