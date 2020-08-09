Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi 10 Ağustos Pazartesi TSİ 13.00'te çekilecek kura sonrası belli olacak. Siyah-beyazlılar, PAOK, AZ Alkmaar veya Lokomotiva Zagreb'den biriyle eşleşecek.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi TSİ 13.00'te çekilecek kura sonrası belli olacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'ın da sahaya çıkacağı ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz olacak. Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak.
Mücadelede ev sahibi olacak takım da kura çekimi sonucunda belli olacak. Maçlar, 25 ya da 26 Ağustos'ta oynanacak.
İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
PAOK (Yunanistan)
AZ Alkmaar (Hollanda)
Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan)
- 10.08.2020
- Güncelleme: 10.08.2020 01:15
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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