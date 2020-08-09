Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Devler Ligi'ndeki rakibi bugün belli oluyor!

'ın 'ndeki rakibi belli oluyor!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!

'ın 2. 'ndaki rakibi 10 Ağustos Pazartesi TSİ 13.00'te çekilecek kura sonrası belli olacak. Siyah-beyazlılar, , veya 'den biriyle eşleşecek.

'ın 2. 'ndaki rakibi TSİ 13.00'te çekilecek kura sonrası belli olacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'ın da sahaya çıkacağı ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz olacak. Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak.

Mücadelede ev sahibi olacak takım da kura çekimi sonucunda belli olacak. Maçlar, 25 ya da 26 Ağustos'ta oynanacak.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

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(Hollanda)
(Hırvatistan)

  1. 10.08.2020
  2. Güncelleme: 10.08.2020 01:15
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