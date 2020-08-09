Son dakika: Beşiktaş Jackson Muleka'yı istiyor! Transferde rakip Lille  - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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geleceğin golcüsünü istiyor! Transferde rakip Lille

Beşiktaş geleceğin golcüsünü istiyor! Transferde rakip Lille

'ta son dakika haberi... Gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basan siyah beyazlılar, Türkiye'den ve dünyadan birçok ismi gündemine alırken, bu halkaya katılan son isim oldu. Arap basını konu ile ilgili yazdığı haberde Al Ahly'e çok yakın olduğu belirtilen oyuncunun aklının çelinebileceğini ifade etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından forvet arayışlarını sürdüren , bu kez bir genç yeteneğe kancayı attı.

Arap medyasında konu ile ilgili yer alan habere göre Mazembe'de forma giyen genç golcü Muleka, Al Ahly'e çok yakın olmasına rağmen fikir değiştirebilir.

BEŞİKTAŞ VE LILLE...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Muleka'yı daha önce Mouscron da istiyordu ancak Lille ve Beşiktaşlı scoutlar da oyuncuya onay verince süreci Al Ahly için zora girdi.

bu sezon toplamda 31 müsabakada rol alırken 14 gol 4 asistle oynadı.

  1. 09.08.2020
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