Beşiktaş geleceğin golcüsünü istiyor! Transferde rakip Lille
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basan siyah beyazlılar, Türkiye'den ve dünyadan birçok ismi gündemine alırken, bu halkaya katılan son isim Jackson Muleka oldu. Arap basını konu ile ilgili yazdığı haberde Al Ahly'e çok yakın olduğu belirtilen oyuncunun aklının çelinebileceğini ifade etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bu kez bir genç yeteneğe kancayı attı.
Arap medyasında konu ile ilgili yer alan habere göre Mazembe'de forma giyen genç golcü Muleka, Al Ahly'e çok yakın olmasına rağmen fikir değiştirebilir.
BEŞİKTAŞ VE LILLE...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Muleka'yı daha önce Mouscron da istiyordu ancak Lille ve Beşiktaşlı scoutlar da oyuncuya onay verince transfer süreci Al Ahly için zora girdi.
Jackson Muleka bu sezon toplamda 31 müsabakada rol alırken 14 gol 4 asistle oynadı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş geleceğin golcüsünü istiyor! Transferde rakip Lille haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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