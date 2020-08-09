Beşiktaş golcü transferini bitiriyor! "Hayır diyemezdi!"

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından kadrosuna yeni bir golcüyü katmaya hazırlanıyor. Kanatlarada da başarıyla görev alabilen PAOK'un yıldızı Akpom, İstanbul'a gelmeye çok yaklaştı.

Yunan basını konu ile ilgili yazdığı haberde Beşiktaş'ın Akpom teklifi için 'Hayır diyemezdi' başlığını attı ve transferin fitilini ateşledi.

Haberin detaylarınde yer verilen bilgilere göre Galatasaray'ın da oyuncu ile temasta bulunduğu ifade edilirken, Beşiktaş'ın büyük mali problemlerine rağmen teklifinin PAOK'ta kazandığı paraya nazaran daha iyi olduğu dile getirildi.

Chuba Akpom, bu sezon toplamda 43 maça çıkarken 10 gol 3 asist üretti.