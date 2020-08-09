Son dakika: Beşiktaş golcü transferini bitiriyor! "Akpom hayır diyemezdi!" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş transferi bitiriyor! "Hayır diyemezdi"

golcü transferini bitiriyor! "Hayır diyemezdi!"

Beşiktaş golcü transferini bitiriyor! "Hayır diyemezdi!"

'ta son dakika haberi... Gelecek sezonun kadro planlaması için var gücüyle çalışan Kara Kartal, şu anda PAOK forması giyen 'u kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Yunan basını konu ile ilgili yazdığı haberde siyah beyazlıların teklifi için 'Hayır diyemezdi' başlığını attı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, Burak Yılmaz'ın Lille'e olmasının ardından kadrosuna yeni bir golcüyü katmaya hazırlanıyor. Kanatlarada da başarıyla görev alabilen PAOK'un yıldızı , İstanbul'a gelmeye çok yaklaştı.

Yunan basını konu ile ilgili yazdığı haberde Beşiktaş'ın Akpom teklifi için 'Hayır diyemezdi' başlığını attı ve transferin fitilini ateşledi.

Haberin detaylarınde yer verilen bilgilere göre Galatasaray'ın da oyuncu ile temasta bulunduğu ifade edilirken, Beşiktaş'ın büyük mali problemlerine rağmen teklifinin PAOK'ta kazandığı paraya nazaran daha iyi olduğu dile getirildi.

Chuba Akpom, bu sezon toplamda 43 maça çıkarken 10 gol 3 asist üretti.

  1. 09.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş golcü transferini bitiriyor! "Hayır diyemezdi!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA