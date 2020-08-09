Beşiktaş golcü transferini bitiriyor! "Hayır diyemezdi!"
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro planlaması için var gücüyle çalışan Kara Kartal, şu anda PAOK forması giyen Akpom'u kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Yunan basını konu ile ilgili yazdığı haberde siyah beyazlıların teklifi için 'Hayır diyemezdi' başlığını attı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından kadrosuna yeni bir golcüyü katmaya hazırlanıyor. Kanatlarada da başarıyla görev alabilen PAOK'un yıldızı Akpom, İstanbul'a gelmeye çok yaklaştı.
Yunan basını konu ile ilgili yazdığı haberde Beşiktaş'ın Akpom teklifi için 'Hayır diyemezdi' başlığını attı ve transferin fitilini ateşledi.
Haberin detaylarınde yer verilen bilgilere göre Galatasaray'ın da oyuncu ile temasta bulunduğu ifade edilirken, Beşiktaş'ın büyük mali problemlerine rağmen teklifinin PAOK'ta kazandığı paraya nazaran daha iyi olduğu dile getirildi.
Chuba Akpom, bu sezon toplamda 43 maça çıkarken 10 gol 3 asist üretti.
- 09.08.2020
- Oğuzhan Özyakup maaşında yüzde 25 indirim yaptı
- Beşiktaş golcü transferini bitiriyor! "Hayır diyemezdi!"
- Son dakika: Welinton Beşiktaş ile transfer detaylarını görüşmeye geliyor!
- Beşiktaş'ın golcü hedefi mesaj gönderdi! 'Maaşımın yarısını karşılayın...'
- Arda'nın Galatasaray transferi İspanya'da yankı buldu! Barcelona...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş golcü transferini bitiriyor! "Hayır diyemezdi!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.