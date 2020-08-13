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Son dakika: Welinton Beşiktaş'ta!

Süper Lig'de bu sezon Aytemiz Alanyaspor forması altında gösterdiği performansla dikkatleri çeken 31 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Welinton Beşiktaş'ın radarına girmişti. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Welinton ile 2+1 yıllığına anlaşırken oyuncunun akşam antrenmanında takımla birlikte olması bekleniyor.

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13 Ağustos 2020 , Perşembe
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