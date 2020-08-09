Welinton Beşiktaş ile transfer detaylarını görüşmeye geldi! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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ile detaylarını görüşmeye geldi!

Welinton Beşiktaş ile transfer detaylarını görüşmeye geldi!

Uzun süredir siyah beyazlıların gündeminde olduğu belirtilen Alanyasporlu , Beşiktaşlı yetkililerle görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

, uzun süredir peşinde olduğu Alanyasporlu transferini resmiyete dökmek adına oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

Geçen hafta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile görüşüp protokol imzasını attıktan sonra Brezilya'ya giden Welinton, Hollanda aktarmalı olarak bugün İstanbul'a geldi. Welinton'u A Takım Futbol Direktör Yardımıcısı Can Kaymakloğlu karşıladı.

31 yaşındaki Brezilyalı stoper bu sezon toplamda 27 maça çıkarken 3 golü rakip filelere göndermeyi başarmıştı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton İstanbul'a geldi

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  1. 09.08.2020
  2. Güncelleme: 10.08.2020 01:58
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