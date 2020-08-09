Son dakika: Beşiktaş'ın golcü hedefi Almoez Ali'den mesaj! 'Maaşımın yarısını karşılayın...' - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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'ın golcü hedefi mesaj gönderdi! 'Maaşımın yarısını karşılayın...'

Beşiktaş'ın golcü hedefi mesaj gönderdi! 'Maaşımın yarısını karşılayın...'

'ta son dakika haberi... Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından gelecek sezon mutlak bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılara, 23 yaşıdaki Katarlı yıldız 'den cevap geldi. Buna göre genç golcü, kendisine teklif getiren kulüplere 'maaşımın yarısını karşılayın' yanıtını verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın gelecek sezon kadrosuna katmak istediği dile getirilen için Yunan basınında önemli bir haber gündeme geldi.

Buna göre 23 yaşındaki genç yeteneğe AEK, Vitoria Guimaraes, Sparta Prag ve Beşiktaş'ın talip olduğu ifade edildi.

Şu anda Katar takımı Al Duhail'de aktif futbol yaşantısını sürdüren genç golcünün kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği kaydedilirken, gelen tekliflerin çok düşük olduğu aktarıldı.

MAAŞININ YARISINI İSTİYOR
Al Duhail'de yıllık 1 milyon euro kazanan futbolcunun yetkilileri, Beşiktaş ve Sparta Prag ile özellikle iletişime geçerken, bu miktarın yarısını karşıladıkları halde transferin gerçekleşebileceğini ifade etti.

Almoez Ali bu sezon toplam 16 maça çıkarken 6 gol 6 asist üretmişti.

  1. 09.08.2020
  2. Güncelleme: 09.08.2020 12:34
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