Beşiktaş'ın golcü hedefi mesaj gönderdi! 'Maaşımın yarısını karşılayın...'
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından gelecek sezon mutlak bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılara, 23 yaşıdaki Katarlı yıldız Almoez Ali'den cevap geldi. Buna göre genç golcü, kendisine teklif getiren kulüplere 'maaşımın yarısını karşılayın' yanıtını verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosuna katmak istediği dile getirilen Almoez Ali için Yunan basınında önemli bir haber gündeme geldi.
Buna göre 23 yaşındaki genç yeteneğe AEK, Vitoria Guimaraes, Sparta Prag ve Beşiktaş'ın talip olduğu ifade edildi.
Şu anda Katar takımı Al Duhail'de aktif futbol yaşantısını sürdüren genç golcünün kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği kaydedilirken, gelen tekliflerin çok düşük olduğu aktarıldı.
MAAŞININ YARISINI İSTİYOR
Al Duhail'de yıllık 1 milyon euro kazanan futbolcunun yetkilileri, Beşiktaş ve Sparta Prag ile özellikle iletişime geçerken, bu miktarın yarısını karşıladıkları halde transferin gerçekleşebileceğini ifade etti.
Almoez Ali bu sezon toplam 16 maça çıkarken 6 gol 6 asist üretmişti.
- 09.08.2020
- Güncelleme: 09.08.2020 12:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın golcü hedefi mesaj gönderdi! 'Maaşımın yarısını karşılayın...' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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