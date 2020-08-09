Beşiktaş'ın golcü hedefi mesaj gönderdi! 'Maaşımın yarısını karşılayın...'

Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosuna katmak istediği dile getirilen Almoez Ali için Yunan basınında önemli bir haber gündeme geldi.

Buna göre 23 yaşındaki genç yeteneğe AEK, Vitoria Guimaraes, Sparta Prag ve Beşiktaş'ın talip olduğu ifade edildi.

Şu anda Katar takımı Al Duhail'de aktif futbol yaşantısını sürdüren genç golcünün kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği kaydedilirken, gelen tekliflerin çok düşük olduğu aktarıldı.

MAAŞININ YARISINI İSTİYOR

Al Duhail'de yıllık 1 milyon euro kazanan futbolcunun yetkilileri, Beşiktaş ve Sparta Prag ile özellikle iletişime geçerken, bu miktarın yarısını karşıladıkları halde transferin gerçekleşebileceğini ifade etti.

Almoez Ali bu sezon toplam 16 maça çıkarken 6 gol 6 asist üretmişti.