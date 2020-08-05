Sergen Yalçın: Yıldızlar satılabilir - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın: Yıldızlar satılabilir

: Yıldızlar satılabilir

Sergen Yalçın: Yıldızlar satılabilir

'ta 'ın istediği köklü değişimi ve 8-10 yeni transferi yapabilmek için Ljajic ve gibi oyuncuları satmak birinci öncelik olacak.

'ta 'ın istediği köklü değişimi ve 8-10 yeni transferi yapabilmek için Ljajic ve gibi oyuncuları satmak birinci öncelik olacak. Buna ek olarak kiralıktan dönen oyuncuların da yeniden kiralanması veya bonservisinin verilerek gönderilmesi de bütçe açısından önemli bir adım olacak.

  1. 5.8.2020
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