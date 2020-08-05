Sergen Yalçın: Yıldızlar satılabilir
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istediği köklü değişimi ve 8-10 yeni transferi yapabilmek için Ljajic ve Domagoj Vida gibi oyuncuları satmak birinci öncelik olacak.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istediği köklü değişimi ve 8-10 yeni transferi yapabilmek için Ljajic ve Domagoj Vida gibi oyuncuları satmak birinci öncelik olacak. Buna ek olarak kiralıktan dönen oyuncuların da yeniden kiralanması veya bonservisinin verilerek gönderilmesi de bütçe açısından önemli bir adım olacak.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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