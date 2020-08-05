Sergen Yalçın: Yıldızlar satılabilir

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istediği köklü değişimi ve 8-10 yeni transferi yapabilmek için Ljajic ve Domagoj Vida gibi oyuncuları satmak birinci öncelik olacak. Buna ek olarak kiralıktan dönen oyuncuların da yeniden kiralanması veya bonservisinin verilerek gönderilmesi de bütçe açısından önemli bir adım olacak.