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04 Ağustos 2020, Salı
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'tan çifte bombası!

Beşiktaş'tan çifte transfer bombası!

Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan yönetimi, 'ın belirlediği mevkiler üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Orta saha ve kanat transferine öncelik veren siyah-beyazlılar, ve için girişimlere başladı.

yönetimi, 'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. ve gündeme son gelen isimler. Yeni sezonda şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Beşiktaş, gözünü transferlere çevirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetime sunduğu raporda merkez orta saha ve kanat oyuncuları talep ettiği bilgisine ulaşılırken, başkan ve kurmayları görüşmelere başladı.

GÖKHAN İNLER DÖNMEYE HAZIR
Siyah beyazlıların, ile bu sezon şampiyonluk yaşayan eski futbolcusu Gökhan İnler'i listeye yazdığı, sözleşmesi biten ve Avrupa Kupaları sonrasında boşa çıkacak olan tecrübeli futbolcunun da Dolmabahçe'ye dönmeye hazır olduğu ifade edildi.

2017-2018 sezonunda Beşiktaş ile 'de şampiyonluk yaşan Gökhan İnler'in tecrübesi ile kadroya güç katacağı düşünülürken temas kurulan futbolcunun maddi konularda inisiyatifi Beşiktaş'a bıraktığı gelen haberler arasında.

KANATA WELLINGTON NEM
Beşiktaş'ın kanat mevkisi için ilk hedefi ise 'in Brezilyalı oyuncusu Wellington Nem. ekibinin yerine yeni bir isim düşünmesi üzerine ayrılık kararı alan Wellington Nem'in, bonservis ücreti ödenmeden siyah beyazlı kulübe kazandırılması bekleniyor. Transferi için görüşmelere başlanan ve bonusları içeren bir sözleşme teklif yapılan Brezilyalı futbolcudan olumlu geri dönüş alındı. Beşiktaş teknik heyetinin, 28 yaşındaki futbolcunun kariyerinde yeniden yükselişe geçeceğine inandığı ve transferi için ısrarcı olduğu belirtilirken, görüşmelerin olumlu sonuçlanması umut ediliyor.

  1. 04.08.2020
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