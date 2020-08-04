Beşiktaş'tan çifte transfer bombası!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gökhan İnler ve Wellington Nem gündeme son gelen isimler. Yeni sezonda şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Beşiktaş, gözünü transferlere çevirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetime sunduğu raporda merkez orta saha ve kanat oyuncuları talep ettiği bilgisine ulaşılırken, başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları görüşmelere başladı.

GÖKHAN İNLER DÖNMEYE HAZIR

Siyah beyazlıların, Medipol Başakşehir ile bu sezon şampiyonluk yaşayan eski futbolcusu Gökhan İnler'i listeye yazdığı, sözleşmesi biten ve Avrupa Kupaları sonrasında boşa çıkacak olan tecrübeli futbolcunun da Dolmabahçe'ye dönmeye hazır olduğu ifade edildi.





2017-2018 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşan Gökhan İnler'in tecrübesi ile kadroya güç katacağı düşünülürken temas kurulan futbolcunun maddi konularda inisiyatifi Beşiktaş'a bıraktığı gelen haberler arasında.



KANATA WELLINGTON NEM

Beşiktaş'ın kanat mevkisi için ilk hedefi ise Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı oyuncusu Wellington Nem. Ukrayna ekibinin yerine yeni bir isim düşünmesi üzerine ayrılık kararı alan Wellington Nem'in, bonservis ücreti ödenmeden siyah beyazlı kulübe kazandırılması bekleniyor. Transferi için görüşmelere başlanan ve bonusları içeren bir sözleşme teklif yapılan Brezilyalı futbolcudan olumlu geri dönüş alındı. Beşiktaş teknik heyetinin, 28 yaşındaki futbolcunun kariyerinde yeniden yükselişe geçeceğine inandığı ve transferi için ısrarcı olduğu belirtilirken, görüşmelerin olumlu sonuçlanması umut ediliyor.