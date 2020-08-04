Beşiktaş'tan çifte transfer bombası!

Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği mevkiler üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Orta saha ve kanat transferine öncelik veren siyah-beyazlılar, Gökhan İnler ve Wellington Nem için girişimlere başladı.
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gökhan İnler ve Wellington Nem gündeme son gelen isimler. Yeni sezonda şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Beşiktaş, gözünü transferlere çevirdi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetime sunduğu raporda merkez orta saha ve kanat oyuncuları talep ettiği bilgisine ulaşılırken, başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları görüşmelere başladı.
GÖKHAN İNLER DÖNMEYE HAZIR
Siyah beyazlıların, Medipol Başakşehir ile bu sezon şampiyonluk yaşayan eski futbolcusu Gökhan İnler'i listeye yazdığı, sözleşmesi biten ve Avrupa Kupaları sonrasında boşa çıkacak olan tecrübeli futbolcunun da Dolmabahçe'ye dönmeye hazır olduğu ifade edildi.
2017-2018 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşan Gökhan İnler'in tecrübesi ile kadroya güç katacağı düşünülürken temas kurulan futbolcunun maddi konularda inisiyatifi Beşiktaş'a bıraktığı gelen haberler arasında.
KANATA WELLINGTON NEM
Beşiktaş'ın kanat mevkisi için ilk hedefi ise Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı oyuncusu Wellington Nem. Ukrayna ekibinin yerine yeni bir isim düşünmesi üzerine ayrılık kararı alan Wellington Nem'in, bonservis ücreti ödenmeden siyah beyazlı kulübe kazandırılması bekleniyor. Transferi için görüşmelere başlanan ve bonusları içeren bir sözleşme teklif yapılan Brezilyalı futbolcudan olumlu geri dönüş alındı. Beşiktaş teknik heyetinin, 28 yaşındaki futbolcunun kariyerinde yeniden yükselişe geçeceğine inandığı ve transferi için ısrarcı olduğu belirtilirken, görüşmelerin olumlu sonuçlanması umut ediliyor.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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