Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Dick Advocaat açıkladı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Oğuzhan Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Advocaat açıkladı

'a geri mi dönüyor? açıkladı

Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Dick Advocaat açıkladı

, kiralık olarak forma giyen başarılı orta saha 'un 'a geri döndüğünü resmen açıkladı.

Detaylar birazdan...
  1. 27.07.2020
  2. Güncelleme: 27.07.2020 17:47
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