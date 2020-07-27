Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği iddia edilen Wu Lei, geleceğine ilişkin konuştu. Aktif futbol yaşantısını Espanyol kulübünde geçiren oyuncu, kısa bir video çekti ve gelecek yıl planını duyurdu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Adı sıkça Beşiktaş ile anılan Wu Lei, yaptığı resmi açıklamada geleceğine ilişkin konuştu. 31 Aralık itibariyle Espanyol'daki sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu, takımında geleceğine devam etmeye karar verdiğini ifade etti.
Lei'nin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu;
"Bir sonraki durağımın ne olacağını tartışan birçok insan gördüm ancak planımın ne olacağını artık netleştirdim. Espanyol'da devam etmeye ve ekibimde oynamaya karar verdim."
TALİBİ ÇOK
Espanyol taraftarının yola devam etmesini çok istediği bilinen yıldız futbolcuya Beşiktaş'ın, Watford'un ve Wolverhampton'un talip olduğu biliniyordu.
Tecrübeli kanat oyuncusu Wu Lei, bu sezon toplam 49 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizerken 8 gol 1 asist üretmişti.
- 27.07.2020
- Güncelleme: 27.07.2020 15:02
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın transfer hedefi Wu Lei konuştu! "Gelecek yıl..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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