Beşiktaş'ın transfer hedefi Wu Lei konuştu! "Gelecek yıl..." - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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'ın transfer hedefi konuştu! "Gelecek yıl..."

Beşiktaş'ın transfer hedefi Wu Lei konuştu! "Gelecek yıl..."

'ın kadrosuna katmak istediği iddia edilen , geleceğine ilişkin konuştu. Aktif futbol yaşantısını Espanyol kulübünde geçiren oyuncu, kısa bir video çekti ve gelecek yıl planını duyurdu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Adı sıkça ile anılan , yaptığı resmi açıklamada geleceğine ilişkin konuştu. 31 Aralık itibariyle Espanyol'daki sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu, takımında geleceğine devam etmeye karar verdiğini ifade etti.

Lei'nin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu;

"Bir sonraki durağımın ne olacağını tartışan birçok insan gördüm ancak planımın ne olacağını artık netleştirdim. Espanyol'da devam etmeye ve ekibimde oynamaya karar verdim."

TALİBİ ÇOK
Espanyol taraftarının yola devam etmesini çok istediği bilinen yıldız futbolcuya Beşiktaş'ın, Watford'un ve Wolverhampton'un talip olduğu biliniyordu.

Tecrübeli kanat oyuncusu Wu Lei, bu sezon toplam 49 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizerken 8 gol 1 asist üretmişti.

  1. 27.07.2020
  2. Güncelleme: 27.07.2020 15:02
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