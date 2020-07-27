Beşiktaş'ta dev takas! Vida gidiyor yerine...
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta gündeme Vida-Marcelo takası geldi. Siyah-beyazlı ekip Hırvat stoperin yerine eski oyuncusunu istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Beşiktaş'ta dev takas gündemde... Takvim'de yer alan habere göre Fransız ekibi Olympique Lyon, Domagoj Vida'yı transfer etmek isterken Beşiktaş da aynı takımdan eski oyuncusu Marcelo'yu kadroya katmayı planlıyor.
Lyon'un Vida için bonservis ücreti ödemek istememesi üzerine Beşiktaşlı yöneticiler Vida-Marcelo takasını teklif olarak Lyon kulübüne sundu. Marcelo da Beşiktaş'a geri dönmek istiyor.
Lyon ve Vida arasındaki görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda Vida-Marcelo takasının gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.
- 27.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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