Beşiktaş'ta dev takas! Vida gidiyor yerine... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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'ta dev takas! Vida gidiyor yerine...

Beşiktaş'ta dev takas! Vida gidiyor yerine...

çalışmalarına hız kesmeden devam eden 'ta gündeme Vida-Marcelo takası geldi. Siyah-beyazlı ekip Hırvat stoperin yerine eski oyuncusunu istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

'ta dev takas gündemde... Takvim'de yer alan habere göre Fransız ekibi Olympique , 'yı etmek isterken Beşiktaş da aynı takımdan eski oyuncusu Marcelo'yu kadroya katmayı planlıyor.

Lyon'un Vida için bonservis ücreti ödemek istememesi üzerine Beşiktaşlı yöneticiler Vida-Marcelo takasını teklif olarak Lyon kulübüne sundu. Marcelo da Beşiktaş'a geri dönmek istiyor.

Lyon ve Vida arasındaki görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda Vida-Marcelo takasının gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

  1. 27.07.2020
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