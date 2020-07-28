Beşiktaş Malatya ile ipleri germeyecek!

Beşiktaş'ın ilk transferi Gökhan Töre olacak gibi duruyor... Malatyaspor'un küme düşmesinden sonra Töre'nin sözleşmesinde yer alan opsiyonun devreye gireceği, milli futbolcunun serbest kalacağı iddia ediliyor. Ancak Beşiktaş'ın bu madde devreye girmeden Malatya'ya bir ya da iki genç oyuncu vererek, Töre'nin haklarını almak istediği, iki kulüp arasında dostluğun bozulmasını istemediği bildirildi.