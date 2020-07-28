Beşiktaş Malatya ile ipleri germeyecek! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Malatya ile ipleri germeyecek!

ile ipleri germeyecek!

Beşiktaş Malatya ile ipleri germeyecek!

'ın ilk transferi olacak gibi duruyor... Malatyaspor'un küme düşmesinden sonra Töre'nin sözleşmesinde yer alan opsiyonun devreye gireceği, milli futbolcunun serbest kalacağı iddia ediliyor. Ancak Beşiktaş'ın bu madde devreye girmeden 'ya bir ya da iki genç oyuncu vererek, Töre'nin haklarını almak istediği, iki kulüp arasında dostluğun bozulmasını istemediği bildirildi.

'ın ilk transferi olacak gibi duruyor... Malatyaspor'un küme düşmesinden sonra Töre'nin sözleşmesinde yer alan opsiyonun devreye gireceği, milli futbolcunun serbest kalacağı iddia ediliyor. Ancak Beşiktaş'ın bu madde devreye girmeden 'ya bir ya da iki genç oyuncu vererek, Töre'nin haklarını almak istediği, iki kulüp arasında dostluğun bozulmasını istemediği bildirildi.

  1. 28.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Malatya ile ipleri germeyecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA