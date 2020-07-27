Beşiktaş Kasımpaşalı Fode Koita'yı gündemine aldı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Kasımpaşalı 'yı gündemine aldı

Beşiktaş Kasımpaşalı Fode Koita'yı gündemine aldı

çalışmalarını sürdüren , 'ın alternatifini 'de buldu. Siyah-beyazlıların, forması giyen 'yı gündemine aldığı ve Gineli golcünün menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.

'de sezonu 3. sırada tamamlayan 'ta 'ın Lille'e olmasıyla golcü arayışları hız kazandı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Süper Lig ekibi 'nın forveti 'yı gündemine aldı.

Spor'un haberine göre , Gineli golcünün menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve bu görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

Fode Koita bu sezon lacivert-beyazlı formayla çıktığı 24 lig maçında 12 gol atıp, 5 de asist yaparak takımının 17 golüne direkt katkıda bulundu.

  1. 27.07.2020
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