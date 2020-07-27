Beşiktaş Kasımpaşalı Fode Koita'yı gündemine aldı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın alternatifini Süper Lig'de buldu. Siyah-beyazlıların, Kasımpaşa forması giyen Fode Koita'yı gündemine aldığı ve Gineli golcünün menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.
Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasıyla golcü arayışları hız kazandı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın forveti Fode Koita'yı gündemine aldı.
TRT Spor'un haberine göre Kartal, Gineli golcünün menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve bu görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.
Fode Koita bu sezon lacivert-beyazlı formayla çıktığı 24 lig maçında 12 gol atıp, 5 de asist yaparak takımının 17 golüne direkt katkıda bulundu.
- 27.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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