Beşiktaş Kasımpaşalı Fode Koita'yı gündemine aldı

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasıyla golcü arayışları hız kazandı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın forveti Fode Koita'yı gündemine aldı.

TRT Spor'un haberine göre Kartal, Gineli golcünün menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve bu görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

Fode Koita bu sezon lacivert-beyazlı formayla çıktığı 24 lig maçında 12 gol atıp, 5 de asist yaparak takımının 17 golüne direkt katkıda bulundu.