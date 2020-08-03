Beşiktaş Rafael'in menajeriyle görüşme gerçekleştirdi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün boşluğunu Rafael ile doldurmayı planlıyor. Milli sağ bekin takımdan ayrılmaya karar vermesinin ardından gaza basan siyah-beyazlılar, Fransız ekibi Lyon'dan forma giyen Brezilyalı sağ beke teklif yaptı.





MENAJERİ BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ!

TRT Spor'un haberine göre, 30 yaşındaki oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi ve Beşiktaş ile görüştü. Rafael'in Sergen Yalçın'ın listesinde 1 numarada olduğu belirtiliyor. Beşiktaş, deneyimli oyuncuyla anlaşamaması durumunda ise alternatiflere yönelecek.

Rafael, bu sezon 19 maçta Lyon forması giyerken, gol ya da asist katkısı yapamadı.