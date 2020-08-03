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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Gökhan Gönül'ün yerine yıldız sağ bek! Görüşme gerçekleşti

Rafael'in menajeriyle görüşme gerçekleştirdi

Beşiktaş Rafael'in menajeriyle görüşme gerçekleştirdi

Teknik direktör 'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren 'ta 'ün ile anlaşmasından sonra sağ bek arayışları hız kazanmıştı. Siyah-beyazlı kurmaylar, Fransa Lig 1 ekibi 'da forma giyen Brezilyalı sağ bek Rafael'e teklif götürdü.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren , 'ün boşluğunu Rafael ile doldurmayı planlıyor. Milli sağ bekin takımdan ayrılmaya karar vermesinin ardından gaza basan siyah-beyazlılar, Fransız ekibi 'dan forma giyen Brezilyalı sağ beke teklif yaptı.

MENAJERİ BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ!
Spor'un haberine göre, 30 yaşındaki oyuncunun menajeri 'a geldi ve Beşiktaş ile görüştü. Rafael'in 'ın listesinde 1 numarada olduğu belirtiliyor. Beşiktaş, deneyimli oyuncuyla anlaşamaması durumunda ise alternatiflere yönelecek.

Rafael, bu sezon 19 maçta Lyon forması giyerken, gol ya da asist katkısı yapamadı.

  1. 04.08.2020
  2. Güncelleme: 04.08.2020 02:28
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