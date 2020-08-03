Beşiktaş Rafael'in menajeriyle görüşme gerçekleştirdi
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe ile anlaşmasından sonra sağ bek arayışları hız kazanmıştı. Siyah-beyazlı kurmaylar, Fransa Lig 1 ekibi Lyon'da forma giyen Brezilyalı sağ bek Rafael'e teklif götürdü.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün boşluğunu Rafael ile doldurmayı planlıyor. Milli sağ bekin takımdan ayrılmaya karar vermesinin ardından gaza basan siyah-beyazlılar, Fransız ekibi Lyon'dan forma giyen Brezilyalı sağ beke teklif yaptı.
MENAJERİ BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ!
TRT Spor'un haberine göre, 30 yaşındaki oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi ve Beşiktaş ile görüştü. Rafael'in Sergen Yalçın'ın listesinde 1 numarada olduğu belirtiliyor. Beşiktaş, deneyimli oyuncuyla anlaşamaması durumunda ise alternatiflere yönelecek.
Rafael, bu sezon 19 maçta Lyon forması giyerken, gol ya da asist katkısı yapamadı.
- 04.08.2020
- Güncelleme: 04.08.2020 02:28
- Beşiktaş Rafael'in menajeriyle görüşme gerçekleştirdi
- Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer şoku! Bernard Mensah Kasımpaşa'ya doğru
- Rıza Çalımbay Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix'i resmen açıkladı!
- Juventus'tan flaş Merih Demiral hamlesi! Şampiyonlar Ligi'nde...
- Avrupa devlerinin Vedat Muriqi savaşı! Bu defa...
- Yıldız isimler tatilde! İşte o görüntüler
- Bu transfer çok konuşulur! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geliyor...
- Beşiktaş'ın transferde el sıkıştığı yıldızdan Fenerbahçe bahanesi! Uçuk maaş...
- Transfer bombalarının patlamasına saatler kaldı! Yıldız isim...
- Beşiktaş'ın yıldızı transferi böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye gidiyorum"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Rafael'in menajeriyle görüşme gerçekleştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.