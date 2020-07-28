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28 Temmuz 2020, Salı
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Mirin için Cocu sürprizi

Mirin için Cocu sürprizi

Siyah-beyazlı takımda teknik patron 'ın geri dönmesini istemediği Isimat- Mirin için sürpriz teklif geldi… Daha önce 'yi çalıştıran Philip Cocu, Fransız oyuncuyu istedi.

Siyah-beyazlı takımda teknik patron 'ın geri dönmesini istemediği Isimat- Mirin için sürpriz teklif geldi… Daha önce 'yi çalıştıran Philip Cocu, Fransız oyuncuyu istedi. Championship takımlarından Derby County'yi çalıştıran Cocu'nun, bonservis sorununu halletmesi durumunda PSV'de uzun süre beraber çalıştığı Mirin'e kollarını açtığı iddia edildi.

  1. 28.7.2020
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