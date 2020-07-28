Beşiktaş'a kule forvet!
Beşiktaş, bir yandan kale, bir yandan savunma, kanat derken forvet transferinde de gaza basmaya başladı. Listesini oluştarma aşamasında olan ve uygun isimleri bulup ekleyen siyah-beyazlılardan sürpriz bir atak geldi. Buna göre Feyenoord'un santrforu Nicolai Jörgensen'in Beşiktaş'ın radarına girdiği kaydedildi.
Yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayını alan 29 yaşındaki Danimarkalı için teklif hazırlığında olduğu bildirildi. Hatta resmi temasların bu hafta başlayacağı ifade edildi.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Hollanda temsilcisi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.90 boyundaki futbolcu için 3 milyon euro'luk öneride bulunulacağı konuşulurken, alternatif olarak da Larin ile bire bir takas seçeneğinin masaya konacağı da gelen haberler arasında. 4 sezondur Feyenoord forması giyen Nicolai Jörgensen bu sezon 18 resmi karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Futbola Leverkusen'de başlayan Jörgensen, Kaiserslautern, Copenhagen takımlarında da forma giymişti.
YENi BiR BASLANGIÇ iSTEYEBiLiR
Beşiktaş'ın Jörgensen'e olan ilgisi Hollanda basınında yer buldu. De Telegraaf gazetesi, siyah-beyazlıların Danimarkalı ile ilgilendiğini duyurdu. Haberde "Türklerle, Feyenoord arasında sıcak gelişmeler yaşanabilir" denildi. 4 sezondur Feyenoord forması giyen Jörgensen'in yeni bir başlangıç yapmak isteyebileceği vurgulandı.
Kulüp kariyerinde toplam 321 resmi maçta oynayan futbolcu, 113 gol, 54 asistlik performans sergiledi. Bir kez direkt kırmızı kart gördü.
- 28.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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