Beşiktaş'a kule forvet!

Yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayını alan 29 yaşındaki Danimarkalı için teklif hazırlığında olduğu bildirildi. Hatta resmi temasların bu hafta başlayacağı ifade edildi.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Hollanda temsilcisi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.90 boyundaki futbolcu için 3 milyon euro'luk öneride bulunulacağı konuşulurken, alternatif olarak da Larin ile bire bir takas seçeneğinin masaya konacağı da gelen haberler arasında. 4 sezondur Feyenoord forması giyen Nicolai Jörgensen bu sezon 18 resmi karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Futbola Leverkusen'de başlayan Jörgensen, Kaiserslautern, Copenhagen takımlarında da forma giymişti.

YENi BiR BASLANGIÇ iSTEYEBiLiR

Beşiktaş'ın Jörgensen'e olan ilgisi Hollanda basınında yer buldu. De Telegraaf gazetesi, siyah-beyazlıların Danimarkalı ile ilgilendiğini duyurdu. Haberde "Türklerle, Feyenoord arasında sıcak gelişmeler yaşanabilir" denildi. 4 sezondur Feyenoord forması giyen Jörgensen'in yeni bir başlangıç yapmak isteyebileceği vurgulandı.



Kulüp kariyerinde toplam 321 resmi maçta oynayan futbolcu, 113 gol, 54 asistlik performans sergiledi. Bir kez direkt kırmızı kart gördü.

